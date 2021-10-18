رسالة خطية من سلطان عُمان إلى الملك سلمان

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ورحب الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.