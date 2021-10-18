الداخلية تستعرض نجاحاتها في جيتكس

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زار مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» بدبي، وتجول في أرجائه، واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة في جناح الوزارة.

وأعرب الأمير بندر، في ختام الجولة، عن فخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية من خلال وجودها المستمر في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» للعام السابع على التوالي.

تشارك وزارة الداخلية هذا العام بـ5 محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل: الممكنات الرقمية ودورها في حوكمة خدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني، ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أمانا، والاستخدام الأمثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية»، لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية، وتنفيذ الإجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة، ومبادراتها في مجال الإبداع والابتكار، التى يتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل «رؤية المملكة 2030»، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية التي أسهمت في تطوير الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات.

مشاركة وزارة الداخلية بجناحها بجوار جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الحج والعمرة، تأتي في ضوء تعزيز حضور الجهات الحكومية في الأعوام المقبلة بشكل متجاور وبتنسيق مشترك، يساعد على إظهارها جميعا كمنظومة رقمية مترابطة، وفي مكان متقارب في المعرض، يعكس للزوار مستوى النضج الرقمي والتناغم بين جميع الجهات الحكومية في المملكة.