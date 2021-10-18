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"الداخلية" تسلِّط الضوء على مبادرة "طريق مكة" في "جيتكس دبي 2021"

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تستعرض وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ولاقت المبادرة إشادات وثناء من زوار جناح الداخلية بعد اطلاعهم على آلية تنفيذ المبادرة، والتسهيلات التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.

المبادرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية عدة قدَّمت تسهيلات كبيرة لحجاج عدد من الدول التي طبَّقت المبادرة؛ إذ تختصر الوقت، وتسهِّل على ضيوف الرحمن أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة.

وتتمثل المبادرة في إنهاء إجراءات دخول الحجاج المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية. وعند وصول الحجاج ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتصل أمتعتهم لمقر السكن المخصص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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