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مدرب النصر "بيدرو" : مباراة الهلال تحتاج إلى استراتيجية والمفاجأة في النتيجة

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مدرب النصر "بيدرو" : مباراة الهلال تحتاج إلى استراتيجية والمفاجأة في النتيجة مدرب النصر "بيدرو" : مباراة الهلال تحتاج إلى استراتيجية والمفاجأة في النتيجة

مدرب النصر

قال مدرب النصر البرتغالي بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء، في العاصمة الرياض : "فخر للسعوديين وصول فريقين إلى نصف النهائي، ونسعى غدًا لتقديم أداء مميز وحصد بطاقة التأهل، ومستعدون ولدينا ثقة بأنفسنا، عملنا على إعداد اللاعبين بشكل جيد بدنيًا وفنيًا، وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وجماهير النصر ستشاهد غدًا فريقًا ينال رضاهم" .

وتابع "بيدرو" : "الفريقان على المستوى الفني نفسه، وهذه المباراة تحتاج إلى استراتيجية وخطة، والمفاجأة غدًا ستكون نتيجة المباراة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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