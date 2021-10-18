"صالحية جدة".. معلمون يدرسون طلابهم من الشارع.. وآلاف المواطنين يتصارعون على برج "يتيم"

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وزارة وشركة "الاتصالات" لم تتحرك.. والطلاب يعانون "عن بعد":

يشكو أهالي "صالحية جدة" من انعدام شبكات الإنترنت في منازلهم، وهو ما أدخلهم في أزمة تعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد، والذي يعتمد فيه طلبة الابتدائي على التعليم عن بعد.

مخطط الصالحية الجديد، (83/ج/س) الواقع شرقي جدة، وتحديدًا بالقرب من مخططات الحمدانية الشهيرة، يقطنه ما لا يقل عن 10 آلاف نسمة، تدفقوا إليه خلال الخمس سنوات الأخيرة مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الاسكان للمواطنين لامتلاك منازلهم، إلا أن الصدمة كانت في غياب تام للعديد من الخدمات يأتي في مقدمتها شبكة الإنترنت، حيث يتصارع قرابة العشرة آلاف نسمة على برج يتيم فيقلب المخطط.

"أحمد الزهراني" معلم الصفوف الأولية الذي يسكن في مخطط الصالحية يضطر يوميًا إلى مغادرة منزله بحثًا عن موقع يمكن من خلاله تقديم الشرح لطلابه دون انقطاع.

يقول الزهراني: "ما يحدث في الحي مزعج جدًا، واضطر دائما إلى إلقاء الدروس من سيارتي أو أتوجه لمنزل والدي في أقصى جنوب جدة".

ويضيف: "نتمنى من شركة الاتصالات أن يلتفتوا لمعاناتنا ويسعوا لإنهائها في ظل هذا التفوق التقني الكبير لوطننا على مستوى العالم".

"مطلق الجميعي" أحد ساكني الحي قال لـ "سبق": "ما يحدث أمر مثير للغضب والحزن في الوقت نفسه، فولاة الأمر لم يدخروا جهدًا للرقي بكل مناحي الحياة، ولكن بعض الوزارات لم تسع لحل معاناة المواطن من دون أسباب واضحة."

وواصل: "أسكن حي الصالحية المنح منذ عام تقريبًا، وقد شهد الحي نهضة عمرانية غير عادية خلال السنوات الماضية، لكن للأسف غالبية السكان يشعرون بأنهم يعيشون قبل 20 عامًا بسبب عدم استفادتهم من شبكة الإنترنت إطلاقًا".

وختم قائلاً: "نأمل من المسؤولين سواء في وزارة الاتصالات أو شركات الجوال، التحرك بشكل عاجل لحل هذه المعضلة وإيقاف المعاناة المستمرة للأهالي".