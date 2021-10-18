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محافظ المجاردة يقف على سير العمل في المستشفى العام

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تفقَّد أقسامه ودشَّن فعاليات اليوم العالمي للغذاء

محافظ المجاردة يقف على سير العمل في المستشفى العام

قام محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم الاثنين بزيارة لمستشفى المجاردة العام، التقى خلالها مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم بن محمد عسيري.

وقدم المدير الطبي شرحًا عن مستجدات المستشفى والخدمات المقدمة. عقب ذلك قام محافظ المجاردة بزيارة للمرضى المنومين، وتجول بين أقسام المستشفى والطوارئ والأشعة والمختبر والصيدلية، ودشن فعالية اليوم العالمي للغذاء.

وشكر محافظ المجاردة شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري؛ لما يقدمه من دعم للقطاع الصحي بالمجاردة، وكذلك مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة، وجميع العاملين بالقطاع؛ لما شاهده من تنظيم العمل، والاهتمام برعاية المرضى والمراجعين في المستشفى، وسرعة إنجازهم، طالبًا منهم بذل المزيد، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يُتم نعمة الصحة على الجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى في خدمة المواطن في جميع المجالات .

يُشار إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، وضمن الزيارات التفقدية والجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ المجاردة للإدارات الحكومية بالمحافظة ومراكزها.

محافظ المجاردة يقف على سير العمل في المستشفى العام

محافظ المجاردة يقف على سير العمل في المستشفى العام

محافظ المجاردة يقف على سير العمل في المستشفى العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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