الخطيب يتحدث عن الطفرة الإنشائية لخدمة أعضاء الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أشاد بالدور الكبير للمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، لافتا إلى أنه يقوم بجهد كبير في ملف الإنشاءات ويحرص بشكل مستمر على متابعة سير العمل في مختلف فروع النادي بمنتهى الجدية والاحترافية لكونه أحد أبناء النادي المخلصين، وساهم بدور كبير في الطفرة الإنشائية بمقر النادي وفروعه المختلفة.

للمزيد: مصدر في الأهلي يكشف لـ «المصري اليوم» حقيقة رحيل موسيماني

وأوضح الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر العام الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة في حضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية إن فرع الشيخ زايد سوف يشهد افتتاح4صالات تليق باسم الأهلي للجمباز والكاراتيه والاسكواش وتنس الطاولة لخدمة فرق النادي وأعضائه.

وأضاف أن هناك دراسة لإنشاء حمام سباحة جديد و«جيم» متطور في فرع الأهلي بالشيخ زايد لتلبية احتياجات أعضاء النادي.

وأشار إلى أن فرع التجمع الخامس سوف يكون صرح مشرف للنادي، وأن المنشآت التي تم تنفيذها على أرض الواقع سوف تدخل الخدمة قريبا، وسوف تكون مفخرة للرياضة المصرية.