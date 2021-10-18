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أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر، بسبب تأثره بزيادة الأسعار عالميًا، موضحًا أن ارتفاع الأسعار لن يستمر، ويكون لظروف معينة ومشاكل في النقل وارتفاع أسعار البترول.

وقال «الجيوشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الاثنين، إن مصر تتأثر سلبيًا أيضًا على مستوى الإنتاج المحلي من الحديد بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا بزيادة المواد الخام، متوقعًا في الوقت ذاته استقرار أسعار الحديد في السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدة مؤشرات.

وأشار إلى أن العالم واجه ارتفاعًا في أسعار الحديد خلال فترات ماضية، لا سيما الأزمة العالمية عامي 2008 و2009، قبل أن تعاود الأسعار للاستقرار مرة أخرى، متوقعا في الوقت ذاته انخفاض أسعار الحديد يناير من العام المقبل.

وشدد على أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة على مستوى العمراني تحقق من خلالها طلبا كبيرا لشراء الحديد، موضحا أنه لولا تلك النهضة لكان هناك تأثير سلبي على الأسعار وعلى مصانع الحديد في مصر.