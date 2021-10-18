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أبوسمبل تتجمل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

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أبوسمبل تتجمل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس أبوسمبل تتجمل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

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واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية جهودها للتطوير والتجميل طبقاً لتعليمات محافظ أسوان، استعداداً لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.

وبحسب بيان، الاثنين، تم تنفيذ أعمال دهان البلدورات بطريق المطار وحتى محيط المعبدبطول 5 كم، بجانب تركيب أعلام وأسوان بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال، علاوة على التنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء لتجهيز أماكن تواجد المشاهدين للظاهرة الفلكية، وكذا التنسيق مع إدارة الملاريا لرش المدينة للتخلص من البعوض والحشرات الطائرة، فضلًا عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن لمواجهة إنتشار المستجد.

المصرى اليوم

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