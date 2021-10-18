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حسن نصرالله يتهم حزب «القوات اللبنانية» وجعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين

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حسن نصرالله يتهم حزب «القوات اللبنانية» وجعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين حسن نصرالله يتهم حزب «القوات اللبنانية» وجعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين

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اتهم حسن نصرالله أمين عام جماعة «حزب الله» اللبنانية، الاثنين، حزب «القوات اللبنانية» وزعيمه سمير جعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين، وحملهما مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدها لبنان الخميس الماضي.

وقال نصرالله: «البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية هي التي ستؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تحشر المسيحيين، مثل الأحلام السابقة، في منطقة معينة لإقامة كانتون مسيحي وإقامة دولة مسيحية وغيتو مسيحي، يهيمن عليها حزب القوات اللبنانية ولا مكان فيها لأحد آخر».

المصرى اليوم

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