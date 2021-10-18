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الخطيب: الشباب هم مستقبل الأهلي.. ولجان النادي تعمل بقوة لخدمة الأعضاء

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الخطيب: الشباب هم مستقبل الأهلي.. ولجان النادي تعمل بقوة لخدمة الأعضاء الخطيب: الشباب هم مستقبل الأهلي.. ولجان النادي تعمل بقوة لخدمة الأعضاء

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الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أكد خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية أن أي مجتمع يريد النجاح لا بد أن يهتم بالشباب؛ لأنهم المستقبل، وسوف يستكملون مسيرة النجاح، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة اهتم بلجان النادي الأهلي وتم تفعليها بمنتهى القوة، ‏وأصبحت تضم كافة العناصر.

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وقال: «النادي يضم لجنة للشباب لابد أن أوجّه لهم الشكر؛ لأنهم يعملون بتفانٍ في خدمة النادي ولا يريدون مقابل، ولكنهم ‏يخدمون الأهلي بحب».‏

ووجه الكابتن الخطيب الشكر لوليد مبروك رئيس الجنة العليا للجان، وأكد أن والده اللواء مبروك متولي كان ‏من أخلص الرجال للنادي، لافتا إلى أن الأهلي شهد تطورا كبيرا في كافة اللجان التي تعمل بجدية ونجاح. ‏

المصرى اليوم

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