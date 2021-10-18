★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حجز تذاكرمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 يبحث العديد من متابعي الكرة السعودية عن حجز تذاكر مبارة قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر والتى تقام في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة في الدور ربع النهائي ، فيما تغلب النصر على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي .

شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

حساب ملعب مرسول بارك على تويتر أعلنأن تذاكر مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيتم طرحها الإثنين للبيع حصريًا على الموقع الخاص بملعب المباراة .

=حساب "تويتر" الخاص بملعب مرسول بارك أكد أن التذاكر الخاصة بالمقاعد خلف المرميين تم بيعها .

أسعار التذاكر من 75 ريال وتصل إلى 16500 ريال.

Platinum Lounge 3478 ريال

Membership Lounge 4500 ريال

Terrace 16500 ريال

Sports Lounge 2174 ريال

Gallary Lounge 2609 ريال

+Gallary Lounge 3044 ريال

A & M 130 ريال

F & H 217 ريال

C & K مباعة

D & J مباعة

I,E,B & L 75 ريال

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.

يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول.

يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا.

يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط.

لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب.

بعد الشراء .

لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح .

ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.



موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر هو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في تمام التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

تستطيع المتابعة عبر قناة SSC أو عبر البث المباشر من المصري اليوم والمتابعة اللحظية للمباراة .