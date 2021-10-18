اكتشف الفروقات بينهما.. أيهما الأفضل لشرائها «هيونداي سانتافي» 2021 أم 2022؟

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تقدّم شركة «هيونداي موتور» الكورية، نموذجين من السيارات ربما يتقاربان في تفاصيلهما إلى حدًا كبير وهما من بين أحدث المركبات لديها في الوقت الحالي والأكثر مبيعًا من هنا قررت الشركة تكرار التجربة بطرح سيارة ثانية جديدة، لذا تعرف على كلا السيارتين لنساعدك في اختيار الأنسب لك في حالة رغبت في تجربة إحداهما خلال رحلات قيادة دائمة.

نبدأها بالسيارة هيونداي «سانتافي» 2022 السيارة ذات الدفع الرباعي بالعجلات الأمامية، في شكل هجين ومكونات هجينة مما يضيف قوة دون التضحية بالكفاءة، والتي تستهدف الراغبين في السير على الطرق الوعرة، ويبدأ سعرها من 28425 دولارًا أمريكيًا بزيادة 240 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالنسخة السابقة لعام 2021، وغير ذلك لن تجد الكثير من الاختلافات التقنية والتكنولوجية بين السيارتين.

لكن أيهما عليك أن تشتريه 2021 أم 2022؟، تظهر تغييرات طفيفة نسبيًا بين السيارتين، وربما تكون «سانتافي» 2022 هي الأفضل من حيث الإمكانيات لمحبي السير في الطرق المتعرجة والشاقة والمحبين للسيارات ذات المظهر الخارجي القوي، أما الراغبون في ميزات الأمان القياسية فالسيارة السابقة 2021 مناسبة أكثر، وتأتي سيارة «هيونداي سانتافي» 2022 مع عدد من التغييرات المتواضعة مع ارتفاع طفيف في الأسعار.

وتتميز السيارة الأحدث بألواح انزلاقية وعجلات معدنية داكنة مقاس 18 بوصة ومعالجة سوداء للشبكة والكسوة السفلية، فيما تتشابه السيارتين في الأنظمة العامة المثبتة بهما مثل أنهما مزودتان بشاشة لمس قياسية مقاس 8 بوصات ونظام «Android Auto» اللاسلكي و«Apple CarPlay» وشاشة قياس 4.2 بوصة وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة وتحكم يدوي في المناخ.

وتشمل ميزات الأمان القياسية على نظام تثبيت السرعة التكيفي وتمركز المسار العملي، وتنبيهات النقطة العمياء وحركة المرور الخلفية مع تدخل الاصطدام، وتحذير انتباه السائق وتذكير بالمقعد الخلفي. كما تحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة ونظام ملاحة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي وشحن لاسلكي للجهاز وفتحة سقف كهربائية وباب خلفي كهربائي ومقاعد خلفية قابلة للطي كهربائيًا.

كذلك تشمل النسختين مساعدات السلامة الاختيارية نظام كاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام المساعدة على ركن السيارة عن بُعد، ومساعد القيادة على الطرق السريعة من «هيونداي»، والذي يضيف عددًا قليلاً من الإمكانات إلى توسيط الممر والتحكم التكيفي في ثبات السرعة.

وبالنسبة للمحرك، يتم تزويد السيارات من الطرازين، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 191 حصانًا سعة 2.5 لترًا متطابقًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع أمامي أو دفع رباعي، وتحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 281 حصانًا بشاحن توربيني سعة 2.5 لترًا مقترنًا بثماني سرعات أوتوماتيكي ثنائي القابض ودفع أمامي أو دفع رباعي.

وتستخدم السيارتين، محركًا توربينيًا رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا مزودًا بمحرك كهربائي وأوتوماتيكي بست سرعات لإجمالي ناتج النظام البالغ 226 و261 حصانًا؛ كلاهما يستخدم حصريًا نظام الدفع بجميع العجلات.

ومن الداخل، تم تجهيز الطرازات الأساسية من «Santa Fe» بشكل جيد ومريح مع تنجيد من القماش، وغرفة ركاب واسعة وسعة شحن جيدة للفئة، وتعتبر بتلك الطريقة الفروقات بين النسختين من السيارة «سانتا في» بسيطة وربما ذلك يسهل عليك اختيار الأفضل والمناسبة أكثر لنمط حياتك اليومي.