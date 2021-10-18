★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية للتمور، بحيث تكون متخصصة للتصدير لدول العالم.

وأشار «المصيلحي»، خلال لقاء عبر فضائية «TeN»، مساء الإثنين، إلى أن وجود المنطقة اللوجيستية سيساهم في الربط بين الزراعة للجمع والتصنيع والتعبئة، استعدادا للتصدير للخارج، حيث يجب أن تتوفر شروط معينة، مضيفا: «لو عايز تنجح لازم تعرف الزبون عايز إيه».

وشارك وزير التموين، في ختام فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد والذى امتد لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 91 عارض من المحافظات المختلفة.