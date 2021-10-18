بتكلفة 2.5 مليون يورو.. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد بالإسكندرية (صور)

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ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية، والذي يستهدف تطوير منطقة المعمورة البلد بنطاق حي المنتزة ثان، بتكلفة 2.5 مليون يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي المشروع بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومحافظة الإسكندرية.

كما حضر المناقشات، جاكلين عازر نائب المحافظ، وخالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء،، وجراتزيلا ريزا المستشارة الأولى لوفد الاتحاد الأوربي بمصر، وأوفي جيلن رئيس قسم التعاون التنموي في سفارة ألمانيا بالقاهرة، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ونائب رئيس لجنة ادارة مشروع بناء القدرات، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع وفد صندوق تطوير التنمية الحضرية والوفد الألماني والاتحاد الأوروبي للمتابعة الميدانية اليوم للمناطق التي سيتم تطويرها خلال العام القادم من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 17 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة ألمانية تبلغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري .

وأشار «الشريف» إلى قيام وفد من ممثلي الجهات المعنية ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بعمل اجتماع يوم 15 سبتمبر الماضي بمحافظة الإسكندرية لعرض الأماكن المقترحة للتطوير تبعه زيارة ميدانية في الفترة من 27 اكتوبر وحتى 28 أكتوبر 2020 لتجميع الآراء والاستماع إلى كل المقترحات من كافة الجهات بما فيهم الأهالي قاطني المناطق للتعرف على احتياجاتهم الفعلية وتحديد الأولوية لأعمال التطوير .

وأشار محافظ الاسكندرية إلى اهتمام المحافظة بأعمال تطوير المناطق العشوائية وقد لاقى ذلك استحسانا كبيرا من قبل الأهالي قاطني هذه المناطق مضيفاً أن اختيار منطقة المعمورة البلد هو اختيار موفق نظرا لما تعانيه المنطقة من مشكلات عمرانية ومشكلات في البنية التحتية وانخفاض في مستوى المعيشة .

وتم تحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة بها للتطوير بمساحة 407.8 فدان بنطاق حي المنتزة ثان، كنقطة بداية لانطلاق المشروع حيث يتضمن ذلك مشروع رصف المساحة الغربية من المنطقة ذات الاولوية الاولي- منطقة حوض الطماطم، ورفع كفاءة وإعادة رصف بالكامل لطريق طوسون- ابو قير- بطول 1400 متر وعرض 15 متر، ومشروع إحلال وتجديد خط تغذية مياه الشرب قطر 300مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 300 مم من الزهر المرن، ومشروع إحلال وتجديد خطوط تغذية مياه الشرب أقطار 300،350 مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 500 مم من الزهر المرن، بالإضافة أي مشروع إنشاء مبنى إعدادي جديد 9 فصول في مدرسة الشهيد محمد رمضان الثانوية وأعمال صيانة بمباني المدرسة القائمة (دهانات داخلية- بياض واجهات- أعمال رفع كفاءة دورات المياه، ومشروع إنشاء مبنى جديد دورين لغرف المرضى بعد ازالة مباني الدور الارضي لمستشفى أبوقير العام، ومشروع تطوير مركز شباب المعمورة، كما أن المشروع لم يشمل تطوير البنية التحتية فقط في المناطق العشوائية وإنما تم التركيز على تحسين الظروف المعيشية فيها .

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)

بمساحة 407 فداناً .. تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية بالمعمورة البلد في الإسكندرية بتكلفة 2.5 مليون يورو (صور)