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«قومى المرأة» يطلق فعاليات مبادرة «دوى» لتشجيع الفتيات على التحاور وإبداء آرائهن

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«قومى المرأة» يطلق فعاليات مبادرة «دوى» لتشجيع الفتيات على التحاور وإبداء آرائهن «قومى المرأة» يطلق فعاليات مبادرة «دوى» لتشجيع الفتيات على التحاور وإبداء آرائهن

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انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة «دوى» والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع يونيسف بمحافظات اسوان، أسيوط، قنا، وسوهاج وتستمر حتى الأول من نوفمبر. وتقوم المبادرة على فكرة تكوين دوائر مصغرة من الفتيات من سن ١٠ إلى ١٨ عامًا يتم فيها تشجيعهن على التحاور وإبداء آرائهن في كل الامور التي تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن.

أكدت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات، أنه سوف يتم إشراك الفتيات في برامج التوعية المختلفة التي يطلقها المجلس فضلا عن التدريبات الخاصة بتكوين قائدات المستقبل، مشيرة إلى أن المجلس قام بتدريب عدد من المدربات على منهجية ادارة الحوار باستخدام الألعاب الذهنية والكروت والخيوط والألوان والرسومات والمحاكاة التمثيلية حيث يقمن حاليا بنقل الخبرة التدريبية لعدد ١٢٠ فتاة أخرى من المحافظات المستهدفة سيتم بعدها التوجه إلى الأماكن المستهدفة لمقابلة الفتيات ليقمن بدورهن في تشكيل الدوائر وإطلاق الحوار معهن.


أوضحت أنه يشارك في هذه الدوائر مجموعة من الواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام اللاتى يقمن بتعريف الفتيات بمبادئ التسامح والمحبة وقبول الاختلاف.

المصرى اليوم

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