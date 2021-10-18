أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية -
تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم -
نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين -
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر -
صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية -
ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر -
القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الأربعاء 27-10-2021 -
لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن..محافظ الشرقية يعلن تخفيض سعر رغيف «الفينو» -
كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأوقاف: صيانة دورات مياه المساجد استعدادًا لفتحها

Print
الأوقاف: صيانة دورات مياه المساجد استعدادًا لفتحها الأوقاف: صيانة دورات مياه المساجد استعدادًا لفتحها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بدء مراجعة وصيانة دورات المياه بالمساجد استعدادا لفتحها اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأضاف أيمن أبوعمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن قرار غلق دورات المياه جاء من لجنة إدارة ازمة كورونا، وكان هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الغلق والفتح بقرار من لجنة أزمة كورونا، موضحًا أن الغلق جاء تطبيقًا لقاعدة شرعية خاصة بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ عن طريق الحد من كثرة الاختلاط وانتشار الوباء.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى بدء تنفيذ قرار إعادة فتح دورات المياه بداية من فجر الأربعاء المقبل، قائلًا إن الوزارة ستجري عملية صيانة وتعقيم ونظافة كاملة للدورات، والإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالفتح، خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية

تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين

نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين