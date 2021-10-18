الأوقاف: صيانة دورات مياه المساجد استعدادًا لفتحها

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أعلن الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بدء مراجعة وصيانة دورات المياه بالمساجد استعدادا لفتحها اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأضاف أيمن أبوعمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن قرار غلق دورات المياه جاء من لجنة إدارة ازمة كورونا، وكان هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الغلق والفتح بقرار من لجنة أزمة كورونا، موضحًا أن الغلق جاء تطبيقًا لقاعدة شرعية خاصة بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ عن طريق الحد من كثرة الاختلاط وانتشار الوباء.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى بدء تنفيذ قرار إعادة فتح دورات المياه بداية من فجر الأربعاء المقبل، قائلًا إن الوزارة ستجري عملية صيانة وتعقيم ونظافة كاملة للدورات، والإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالفتح، خلال الفترة المقبلة.