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أكد الدكتور حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولي للسباحة وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عقب اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أنه أصر على اختيار أرض الكنانة مصر لتكون بداية انطلاقاته وسعيه نحو تحقيق برنامجه الطموح في إحداث نقلة عالمية في السباحة والألعاب المائية، خاصة وأنه يعتز بمصر ورئيسها وحكمومتها وشعبها الذي دائماً له مكانه كبيرة في قلبه ووجدانه.

وأضاف أنه تعلم فنون اللعبة على أيدى مدربين مصريين على رأسهم الكابتن طة الجمل الذي لعب دورا مهما في تشكيل طموحه وشفغه باللعبة كما تربطة علاقات قوية مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة في السباحة وهذا سيكون بدايته نحو تحقيق انطلاقة كبرى من أرض الكنانة.

وقال رئيس الإتحاد الدولى للسباحة عقب أنتهاء زيارته الرسمية لمصر واجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أنه اختار مصر لتنظيم أحداث البطولات العالمية والانطلاق منها، لما لديها من استقرار اداري وفني على جميع الاصعدة نتيجة تفهم القيادة السياسة لدور الرياضة في تكوين البطل الأوليمبي ودعهم اللا محدود في تسخير كل عوامل النجاح لأى بطولة عالمية تقام على أرضها فضلًا عن امتلاك مصر لبنية تحتية مجهزة بأحداث الاساليب والمقاييس العالمية بوجود منشآت تتخطي أكثر من ١٠٠ حوضا لنشاطات السباحة والألعاب المائية كما أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب يمارسون السباحة والألعاب المائية حتي للمارسون من كبار السن والذين يمارسون اللعبة كنوع من المحافظة على الصحة العامة، مشيراً إلى أن كل العوامل المتاحة في مصر شجعته لتنظيم أفضل البطولات بفكر جديد وباستمرارية ثابته من أجل خلق كوارد وأبطال أولمبيين يكونوا خير مثال في كافة البلاد العربية.

وأشار المسلم أنه بصدد الإعلان عن كافه التفاصيل الخاصة بالأحداث العالمية والتي ستكون من أهم أهدافها دعم السياحة بالاتجاه نحو إقامة وتنظيم البطولات في الأماكن الأثرية كمنطقة الأهرامات والتي ستشهد استضافة أول حدث في ولايته الجديدة ثم يعقبها مزيدا من البطولات في البحر الاحمر والمتوسط بإقامة بطولات في المدن الساحلية الجديدة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خطة الجمهورية الجديدة التي تقوم بها مصر في النهوض بالسباحة والألعاب المائية للعبور إلى مستقبل أفضل في هذه الرياضة.

وأضاف أنه بدوره كرئيس للإتحاد الدولي للسباحة فإنه سيساعد على تحسين وتطوير عناصر اللعبه في مصر لتحقيق النمو المطلوب من خلال تقديم كافه أشكال الدعم وتزويد الحكام واللاعبين والمدربين ببرامج على أعلي مستوى حتى الوصول إلى القمة مثلما وصلت في شتى المجالات والألعاب وأن مصر ستكون منبراً للعالم كله نحو الصعود ببطولات السباحة والألعاب المائية إلى القمة.