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اتهم مشجعو أرسنال المدير الفني ميكيل أرتيتا عبر الإنترنت بارتكاب خطأ في الانتقال بالسماح للاعبه ماتيو جيندوزي بالمُغادرة على سبيل الإعارة للانضمام إلى مرسيليا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد مستواه المثير للإعجاب ضد لوريان.

يأتي ذلك بعدما تمت إعارة جيندوزي لفترة إعارة ثانية على التوالي من الجانرز. وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قد خرج على سبيل الإعارة إلى فريق هيرتا برلين في الدوري الألماني الموسم الماضي.

ومع ذلك، بعد الأداء الرائع ضد لوريان، حيث سجل جيندوزي هدفين وتمريرة حاسمة، لجأ العديد من مشجعي أرسنال إلى الهجوم على مدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا بسبب موافقته على رحيل اللاعب إلى فرنسا.

كان أحد أسباب رحيل ماتيو جويندوزي من آرسنال هو مشاكله المزاجية.

شهدت هذه الفترة الأخيرة من المستوى الجيد اختيار ماتيو جويندوزي لتشكيلة فرنسا. كان لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا جزءًا من الفريق الفائز بدوري الأمم الأوروبية إلى جانب نجوم مثل كيليان مبابي وبول بوجبا وكريم بنزيما.

على الرغم من إنفاق ما يقرب من 140 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن آرسنال لا يزال غير مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز. خسر آرسنال مبارياته الثلاث الأولى دون تسجيل أي هدف ضد برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ومع ذلك، اكتسب فريق ميكيل أرتيتا بعض الزخم بالفوز بمبارياته الثلاث التالية ضد نورويتش سيتي وبيرنلي ومنافسه توتنهام هوتسبر في ديربي شمال لندن. شهدت سلسلة النتائج الجيدة هذه فوز ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدير في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.