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قبل مباراة الهلال والنصر.. ماذا حقق «جارديم» وبيدرو«في الديربيات ؟

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قبل مباراة الهلال والنصر.. ماذا حقق «جارديم» وبيدرو«في الديربيات ؟ قبل مباراة الهلال والنصر.. ماذا حقق «جارديم» وبيدرو«في الديربيات ؟

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في مباراة للتاريخ أطلق عليها عشاق الكرة الاّسوية والعربية بشكل عام «ديربي القرن»، يلعب فريق الهلال بنظيره النصر، مساء غدٍ الثلاثاء، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال اّسيا 2021.

ونرصد في السطور التالية ما حققه إيمانويل بيدرو المدير الفني للنصر ونظيره في الهلال جارديم خلال الديربيات عبر مشوارهما التدريبي قبل ديربي القرن الاسيوي.

أولاً... جارديم مدرب الهلال

في ولايته لموناكو، واجه «نيس» في 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 1 وخسر في 4.

في ولايته لسبورتنج لشبونة، واجه بنفكيا في مبارياتوحقق 3 تعادلات ونال 5 هزائم ولم يتذوق طعم الانتصار.

ثانياً.. بيدرو إيمانويل مدرب النصر

في ولايته للعين الإماراتي، واجه الجزيرة في 3 مباريات، حقق تعادلاً ونال هزيمتين ولم ينتصر.

في ولايته للتعاون، واجه الرائد في مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى.

في مباراة للتاريخ أطلق عليها عشاق الكرة الاّسوية والعربية بشكل عام «ديربي القرن»، يلعب فريق الهلال بنظيره النصر، مساء غدٍ الثلاثاء، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال اّسيا 2021.

ونرصد في السطور التالية ما حققه إيمانويل بيدرو المدير الفني للنصر ونظيره في الهلال جارديم خلال الديربيات عبر مشوارهما التدريبي قبل ديربي القرن الاسيوي.

أولاً... جارديم مدرب الهلال

في ولايته لموناكو، واجه «نيس» في 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 1 وخسر في 4

في ولايته لسبورتنج لشبونة، واجه بنفكيا في مبارياتوحقق 3 تعادلات ونال 5 هزائم ولم يتذوق طعم الانتصار.

ثانياً.. بيدرو إيمانويل مدرب النصر

في ولايته للعين الإماراتي، واجه الجزيرة في 3 مباريات، حقق تعادلاً ونال هزيمتين ولم ينتصر.

في ولايته للتعاون، واجه الرائد في مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى.

المصرى اليوم

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