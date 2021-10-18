★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في مباراة للتاريخ أطلق عليها عشاق الكرة الاّسوية والعربية بشكل عام «ديربي القرن»، يلعب فريق الهلال بنظيره النصر، مساء غدٍ الثلاثاء، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال اّسيا 2021.

ويستعرض المصري اليوم في التقرير التالي 8 أوائل من تاريخ المواجهات السعودية الخاصة عبر تاريخ دوري أبطال اّسيا.

أول مواجهة سعودية خالصة في دوري أبطال اسيا جمعت الاتحاد والهلال في 9 مارس 2001 وحسمها «العميد» بهدفين دون رد.

أول هدف كان من نصيب الحسن اليامي نجم الاتحاد بعد 23 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه أمام الهلال

البرازيلي سيرجيو ريكاردو لاعب الاتحاد كان أول أجنبي يسجل في المواجهات السعودية بدوري أبطال اّسيا، وذلك بشباك الهلال في لقاء 2001.

مباراة الاتحاد والشباب في 2009 هي أول مواجهة سعودية في دوري أبطال اّسيا تشهد تسجيل فريقين لأهداف وحسمها العميد بنتيجة 2/1.

الهلال أول فريق يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة أمام مواطن سعودي في دوري أبطال اّسيا، وذلك في مرمى الأهلي بنسخة 2019.

طهران في أول مدينة تستقبل مواجهة سعودية في دوري أبطال اّسيا، في 2001 مباراة الاتحاد والهلال.

الكوري كيم يونج جو هو الحكم الذي أدار أول مواجهة سعودية في دوري الأبطال نسخة 2001.

البرازيلي نونو أسيس، نجم الاتحاد السابق، كان أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة في المواجهات السعودية بدوري أبطال اّسيا بنسخة 2011 بمرمى الهلال.