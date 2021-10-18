مكة.. مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا تفتتح أكبر مصنع للوجبات الصحية

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يُنتج 25 مليون وجبة غذائية سنويًّا وفق خطتها لتحقيق رؤية 2030

دشَّنت مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا في مكة المكرمة أكبر مصنع للوجبات الصحية للحجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنويًّا، تساهم في تغطية الاحتياج العام للمؤسسة وباقي مؤسسات الطوافة والفنادق ودور الضيافة بتوفير الوجبات الصحية.

ويأتي هذا المصنع كجزء من عمليات التحول التي تسير عليه المؤسسة وفق خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا، المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، عن أن المصنع يقدم وجباته بثلاثة أنواع مختلفة "الوجبة المعقمة، الوجبة المجمدة والوجبة الجاهزة".

وأضاف أندرقيري بأن المصنع أُقيم على مساحة 35 ألف م2، ويستخدم تقنية البخار والهواء، وبعض التقنيات الحديثة.. وقال: "المصنع سيحقق نقلة نوعية في مستوى توفير العمليات الغذائية لحجاج بيت الله الحرام".

وبيَّن أن السعة التقديرية للمصنع تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنويًّا، مع تفعيل عمل العاملين بنظام الشفتين، كما يمكن أن يرتفع هذا العدد حسب الحاجة والطلب.

وعن تكلفة الصنع قال أندرقيري: "بناء على قرار الجمعية العمومية رصدنا ميزانية قدرها 280 مليون ريال، وعملنا خلال 3 أعوام، ونحن نصل الآن إلى مرحلة التشغيل بعد أن صرفنا ما يصل إلى 70 مليون ريال".

وأشار إلى أنه تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، والمساحة قابلة للتوسع "وجهزنا 16 معملاً، وخطتنا القادمة أن يكون المعمل المركزي لمصانع ومطابخ التغذية بمكة، ويكون فيه أعلى درجات الاختبارات للجودة. وهذا الجزء الخاص بالتوسع في المرحلة القادمة".