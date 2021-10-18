طارق الشناوي عن فيلم ريش : لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر

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قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه شاهد فيلم ريش في مهرجان كان السينمائي بفرنسا، موضحا أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم حصل على أول جائزتين من نوعهما في تاريخ الدولة المصرية من مهرجان كان، إضافة إلى جائزة أخرى من الصين.

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، أن نقد أي عمل فني وارد، ومن المتوقع أن أي فيلم لا يعجب المشاهد أو ناقد أو فنان، مضيفًا أن من يحكم على العمل الفني من نقاد وفنانين دون استكمال مشاهدته هو خيانة للمهنة. وأوضح، أن فيلم ريش عندما يُعرض جماهيريًا لن يحصل على إيرادات وطريقة تصويره سوف تصدم الجمهور.

واستكمل الناقد الفني طارق الشناوي أن فيلم ريش، جيد ولكنه غير جماهيري، ومختلف عما تعود عليه المشاهد، مؤكدا أنه لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر. واختتم، أن هناك تسابق بين الفنانات المشاركات في مهرجان الجونة على سرقة الكاميرا على الريد كاربت