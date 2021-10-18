أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية -
تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم -
نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين -
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر -
صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية -
ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر -
القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الأربعاء 27-10-2021 -
لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن..محافظ الشرقية يعلن تخفيض سعر رغيف «الفينو» -
كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

طارق الشناوي عن فيلم ريش : لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر

Print
طارق الشناوي عن فيلم ريش : لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر طارق الشناوي عن فيلم ريش : لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه شاهد فيلم ريش في مهرجان كان السينمائي بفرنسا، موضحا أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم حصل على أول جائزتين من نوعهما في تاريخ الدولة المصرية من مهرجان كان، إضافة إلى جائزة أخرى من الصين.

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، أن نقد أي عمل فني وارد، ومن المتوقع أن أي فيلم لا يعجب المشاهد أو ناقد أو فنان، مضيفًا أن من يحكم على العمل الفني من نقاد وفنانين دون استكمال مشاهدته هو خيانة للمهنة. وأوضح، أن فيلم ريش عندما يُعرض جماهيريًا لن يحصل على إيرادات وطريقة تصويره سوف تصدم الجمهور.

واستكمل الناقد الفني طارق الشناوي أن فيلم ريش، جيد ولكنه غير جماهيري، ومختلف عما تعود عليه المشاهد، مؤكدا أنه لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر. واختتم، أن هناك تسابق بين الفنانات المشاركات في مهرجان الجونة على سرقة الكاميرا على الريد كاربت

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية

تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين

نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين