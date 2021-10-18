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شركة صينية تطرح سيارة جديدة للتنافس بها في الأسواق العالمية

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شركة صينية تطرح سيارة جديدة للتنافس بها في الأسواق العالمية شركة صينية تطرح سيارة جديدة للتنافس بها في الأسواق العالمية

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تستعد الشركة الصينية «شيري» لصناعة السيارات إلى طرح سيارتها الجديدة، وتحمل اسم «Exeed VX» في الأسواق العالمية، تلك السيارة التي تتميز بأكثر من سمة أبرزها أنه تم تجهيزها بسقف بانورامي متحرك بفضل تقنية تجعله يغلق أوتوماتيكيا بشكل يتفاعل مع حساس المطر، وبأنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها لتناسب كل صف من صفوف مقاعد الركاب.

كذلك تم تجيهزها بلوحة مفاتيح متطورة تعمل باللمس تقع أسفل واجهة القيادة، إضافة إلى لوحات صغيرة تعمل باللمس أيضًا موزعة بين مقاعد الركاب الخلفية للتحكم بأنظمة الصوت، والتكييف، وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى أنظمة للمحافظة على ثبات السيارة على المنعطفات والمنحدرات، وبنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة.

وخضعت السيارة للاختبار، وفقًا للموقع الإخباري الصيني «carnewschina»، التي تخضع لها السيارات التي تسير بسرعة 64 كم/ساعة، مع إزاحة بنسبة 25٪، واجتازت السيارة أداء اختبار الإصابات، وهو الأكثر ارتباطًا بالمستهلكين بنسبة 98.8٪.

كذلك يأتي النظام الصوتي للسيارة متطورًا من قبل شركة «سوني»، مع شاشة كبيرة تعمل باللمس على واجهة القيادة بمقاس 12.3 بوصة، وبجانبها شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، وستُطرح السيارة بمحركات «TGDI» بسعة 1.6 لتر وعزم 197 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة لترين، وعزم 254 حصانًا، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

لم يُعرف بعد متى سيبدأ التجار في بيع «Exeed VX»، ومن المفترض أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا الخريف، ولم يتم تحديد التكلفة الرسمية حتى الآن، لكن بناء على البيانات الموجودة على موقعهم الرسمي، ستطلب الشركة المصنعة ثلاثة ملايين روبل وأكثر للسيارة.

المصرى اليوم

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