وزير الشباب للنواب: صلاحيات جديدة للوزير بتعديلات قانون الرياضة

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة انتهت من إعداد تعديلات قانون الرياضة، والتي تتضمن بعض الصلاحيات للوزير في اتخاذ عدد من القرارات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

واضاف الوزير أن التعديلات تم عرضها على مجلس الوزراء، وأنه تم التوافق بشأنها مع اللجنة الأوليمبية بمصر، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأوليمبية الدولية من خلال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بمصر.

وأكد الوزير أهمية تعديل قانون الرياضة، مشيرا إلى أن التعديلات متماشية مع ما دار بمجلس النواب من مناقشات وتوصيات بشأن قانون الرياضة، وأن التعديلات سوف تصل إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

من جانبه، رد المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، متسائلا: "ماذا لو رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية التعديلات المقدمة؟، وقال: «أول مرة أشوف مجلس نواب مجرد من سلطات أمام مادة مفهومة بالخطأ في الدستور، علينا أن نحل بذرة ذلك الملف، وأصل المشكلة، حيث أن هذا القانون صنع لتجريد الدولة من سلطاتها».

وتابع «رشاد»: «مش هسمح بصفتي رئيس الأغلبية البرلمانية وجود سفارات على أرض مصر لها حصانات بخلاف السفارات التي ينظمها القانون»، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل عرض التعديلات على البرلمان لو بشكل ودي قبل عرضها على اللجنة الأوليمبية الدولية.

فيما قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة: «للأسف تاخرنا كتيرا في تعديل القانون وطالبنا الوزارة بسرعة إعداد التعديلات.. والوزارة لو قادرة على أن تسرع في التعديلات، تبلغنا بذلك، حتي نتمكن من تقديم مشروع قانون بتعديلات من جانب البرلمان، نظرا لأهمية القانون»، وقاطعه وزير الرياضة، الوزارة قادرة، ووعد بإرسال التعديلات إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.