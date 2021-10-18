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مسيرات بالخيول وتوزيع الحلوى والموز للاحتفال بالمولد النبوي (صور)

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مسيرات بالخيول وتوزيع الحلوى والموز للاحتفال بالمولد النبوي (صور) مسيرات بالخيول وتوزيع الحلوى والموز للاحتفال بالمولد النبوي (صور)

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شهدت المناطق المختلفة بالأقصر، احتفالات مختلفة، لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من حلقات ذكر ومرماح فضلا عن بيع الحلوى وألعاب الأطفال، وتجمعات كبيرة من أهالي القرى، متحدين .

والاقصر من المحافظات التي تتميز في احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف بطقوس خاصة تتميز بها كل مدينة وتختلف من قرية لأخرى، ومن أهمها حلقات الذكر وسباقات الخيول والمرماح والمديح وانتشار شوادر الحلوى والتى تمثل طقسا لا يمكن الاستغناء عنه .

احتفالات وابورات المطاعنة بالمولد النبوي الشريف
احتفالات وابورات المطاعنة بالمولد النبوي الشريف

وفي قرية وابورات المطاعنة بمركز اسنا، جنوب الأقصر، احتفل الأهالي بالمولد النبوى الشريف، بحضور المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة في مسيرات بالخيول والدفوف والرايات، مهللين بالاحتفالية.

احتفالات وابورات المطاعنة بالمولد النبوي الشريف

كما وزَّع أهالي قرية الحلة شرق مدينة إسنا جنوب الأقصر، الموز على السبارات التي تمر امام القرية، كما وزع الأهالى العصائر وحلوة المولد على المارة بالطريق العمومي بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي تحتفل به القرى في معظم أرجاء المحافظة.

احتفالات وابورات المطاعنة بالمولد النبوي الشريف

واصطف العديد من أبناء القرية للتوزيع على السائقين والمارة، وسط إجراءات وقائية لمنع نشر فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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