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الكهرباء: العدادات الكودية تحد من سرقة التيار ولا تمنع إزالة المنازل المخالفة

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الكهرباء: العدادات الكودية تحد من سرقة التيار ولا تمنع إزالة المنازل المخالفة الكهرباء: العدادات الكودية تحد من سرقة التيار ولا تمنع إزالة المنازل المخالفة

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل ما نفته الوزارة اليوم عن وجود نقص في العدادات الكودية، موضحا أن العدادات الكودية يتم تركيبها للمنازل المخالفة، ولا يوجد نقص فيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل العدادات التي يتم تركيبها حاليا تكون مسبوقة الدفع. وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل عدادات الكهرباء في صناعة محلية بالكامل.

وطالب المقدمين على العدادات الكودية أو راغبي التحويل إليها من عدادات الممارسة، بالمتابعة على المنصة الخاصة بوزارة الكهرباء لأن أحيانا يكون هناك خطأ في رقم تليفون العميل، أو أن المنزل يتطلب مهمات كهربائية إضافية وأردف، أنه تم تركيب 550 ألف عداد كودي، هذا بخلاف العدادات للمنازل المقننة، لافتا إلى أن إجمالي العدادات على مستوى الجمهورية يصل إلى 12 مليون عداد.

واستطرد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تمنع سرقة التيار، كما أنها لا تمنع إزالة المنزل الموجودة فيه حال صدور قرار إزالة للعقار. وأوضح أن من ضمن التحديات التي تواجهها الوزارة هي سرقة التيار أو الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أن سرقة التيار تتم من قبل المنازل أو المحلات وهو أمر مجرم قانونا.

واختتم أن عقوبة سرقة التيار تصل إلى 6 أشهر حبس، وغرامة 100 ألف جنيه يتم مضاعفتها حال تكرار السرقة، إضافة إلى دفع 12 ضعف مقابل ما تم استهلاكه .

المصرى اليوم

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