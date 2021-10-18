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خالد صديق يكشف أسباب تغيير صندوق تطوير العشوائيات إلى «التنمية الحضارية»

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خالد صديق يكشف أسباب تغيير صندوق تطوير العشوائيات إلى «التنمية الحضارية» خالد صديق يكشف أسباب تغيير صندوق تطوير العشوائيات إلى «التنمية الحضارية»

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قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه تم إلغاء مسمى صندوق تطوير العشوائيات، وتحويله إلى التنمية الحضارية؛ لأن العشوائيات لم يعد لها مكان في .

وتابع صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد الانتهاء من العشوائيات نحتاج إلى التنمية الحضارية.

ولفت إلى أنه تم القضاء على العشوائيات، وحاليا جاري عمل التنمية الحضارية في بعض الأماكن مثل تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد أن الأمر تغير من التطوير العمراني إلى تطوير الحياة، موضحا أن صندوق التنمية الحضارية له خطط وميزانية خاصة به.

المصرى اليوم

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