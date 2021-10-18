إعجاب وانبهار: خبيرة تكشف لغة جسد كيت و وليام تجاه محمد صلاح

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احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحمد صلاح، نجم ليفر بول ومنتخب مصر، عبر تداولهم مقاطعًا مصورًا ظهر فيه برفقة دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وزوجته، كيت ميدلتون، على هامش حفل بيئي نظمه الأمير ويليان، ودُعي صلاح لتسليم جوائزه.

وفي لقطات أشبه بلقاء ودي ظهر «مو صلحا» يتحدث إلى الأمير ويليام وزوجته برفقة وكيل أعماله رامي عباس ويتجاذبان أطراف الحديث بود مع دوق ودوقة كامبريدج.

إعجاب وانبهار: خبيرة تكشف لغة جسد كيت ووليام تجاه محمد صلاح

وعلق مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي على تفاعل دوق ودوقة كامبردج مع اللاعب المصري، لا سيما بعدما أقدمت الأميرة كيت، دوقة كامبردج على ملامسة كتفه.

في السياق ذاته استعانت « المصري اليوم» بالدكتورة رغدا السعيد، خبيرة لغة الجسد للوقوف على موقف كيت ووليام، وما الذي تعنيه لغة جسديهما، تجاه « مو صلاح».

انبهار وإعجاب

وفي تصريحها لـ« المصري اليوم» أكدت، الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، أن لغة جسد صلاح عكست ثقته، إذ كانت يداه مرتاحة أثناء حديثه إلي دوق ودوقة بريطانيا، كيت وميجان.

أما لغة جسد دوق ودوقة بريطانيا كيت ووليام فترى رغدة السعيد أنها عكست إعجابهما به، لا سيما حين أقدمت كيت على ملامسة صلاح؛ إذ ترى أنه :"لا يمكن لأميرة في مركزها أن تقدم على ذلك بسهولة."

ولفتت السعيد إلى أن نظرة كيت إلى محمد صلاح بهذا الشغف، وأيضًا وإقدامها على ملامسته بود تعكس انبهارها وإعجابها به.

إعجاب وانبهار: خبيرة تكشف لغة جسد كيت ووليام تجاه محمد صلاح

وألقى صلاح، أمس ، كلمة حول أهمية حماية البحار والمحيطات مؤكدا أضرار النفايات البلاستيكية، وأن المساحات المائية ستحوي بلاستيك أكثر من الأسماك إذا لم تتحرك البشرية لإنقاذها.

ولفت نجم ليفر بول أنه قدم من مصر_ذاك بلد المطل طل على البحر المتوسط ؛ مشددًا على ضرورة حماية البيئة خلال السنوات الماضية وأبرز أهم المشاريع التي تعمل على هذا الهدف حتى عام 2030.

إعجاب وانبهار: خبيرة تكشف لغة جسد كيت ووليام تجاه محمد صلاح

وتألق محمد صلاح في مباراة فريقه الأخيرة أمام واتفورد إذ سجل هدفا من أجمل الأهداف التي شهدها الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه.

واصبح محمد صلاح في المساهمة في استعادة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لعقدين، والحصول على لقب هداف في موسمين فضلًا عن حصوله على أفضل لاعب بإنجلترا، الدوري الإنجليزي الممتاز نظرا لما قدمه مع ليفربول على مدار السنوات الماضية.

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