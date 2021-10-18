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وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المتميزين

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وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المتميزين وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المتميزين

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شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية الذين أبدوا تميزاً ملحوظاً في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

جاء الاحتفال تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في العام الماضي بتكريم القضاة الأكثر تميزاً.

واستهل وزير العدل كلمته بتهنئة القضاة المكرمين بذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع عيد القضاء المصري بكل جهاته وهيئاته، لافتا إلى حرص رئيس الجمهورية على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها من منطلق رؤيته الشاملة للجمهورية الجديدة وأساسها العدل.

وأوضح أن التكريم يأتي ترسيخا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد.

وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير تحية للقاضيات الجدد واختتم الحفل بمنح المكرمين شهادات تقدير تتويجاً لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.

المصرى اليوم

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