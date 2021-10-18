"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون
قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم عيون .. وسمعٍ على كل الديار امتحور
إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
عبدالعزيز العز والناس يدرون/
أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.
وقال الشاعر في قصيدته:
إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
الشمس غابت وانت طيبك منور
وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
الوسم فتره وانت أبد ما تغور
ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
إلا انت ياللي في مجاله تطور
من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور
أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور
عبدالعزيز العز والناس يدرون/
إنا على وضح النقا ما نزور
أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
وسمعٍ على كل الديار امتحور
يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور
شاعر آل سعود