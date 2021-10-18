أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية -
تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم -
نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين -
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر -
صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية -
ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر -
القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الأربعاء 27-10-2021 -
لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن..محافظ الشرقية يعلن تخفيض سعر رغيف «الفينو» -
كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون

Print
قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم .. وسمعٍ على كل الديار امتحور

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.

وقال الشاعر في قصيدته:

إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
الشمس غابت وانت طيبك منور

وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
الوسم فتره وانت أبد ما تغور

ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
إلا انت ياللي في مجاله تطور

من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور

أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور

عبدالعزيز العز والناس يدرون/
إنا على وضح النقا ما نزور

أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
وسمعٍ على كل الديار امتحور

يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور

شاعر آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مناهج الصف الرابع الابتدائى.. النظام الجديد فى عيون الطلاب وأولياء الأمور

مناهج الصف الرابع الابتدائى.. النظام الجديد فى عيون الطلاب وأولياء الأمور

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو

أستاذ علوم سياسية: عيون العالم على ميناء السخنة.. ومصر الدولة الوحيدة المستقرة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: عيون العالم على ميناء السخنة.. ومصر الدولة الوحيدة المستقرة (فيديو)

من ضمنهم بني سويف.. 211 ألف عملية عيون من الأورمان لغيرالقادرين

من ضمنهم بني سويف.. 211 ألف عملية عيون من الأورمان لغيرالقادرين