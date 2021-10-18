بث مباشر .. الخطيب يستعرض إنجازام مجلس إدارة الأهلي

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بدأت فاعليات مؤتمر مجلس الإدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لاستعراض إنجازات النادي خلال الولاية الحالية والتي تقترب على نهايتها.

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وكانت الساعات الماضية قد شهدت تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر من خلال إعداد أماكن الحضور وتركيب شاشة ‏عملاقة، والانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، والذي يقدم خلاله ‏الكابتن محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في ‏كافة الملفات والقطاعات.‏

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل ‏خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.