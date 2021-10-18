بث مباشر .. الخطيب يستعرض إنجازام مجلس إدارة الأهلي

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بدأت فاعليات مؤتمر مجلس الإدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لاستعراض إنجازات النادي خلال الولاية الحالية والتي تقترب على نهايتها.
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وكانت الساعات الماضية قد شهدت تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر من خلال إعداد أماكن الحضور وتركيب شاشة عملاقة، والانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، والذي يقدم خلاله الكابتن محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في كافة الملفات والقطاعات.
ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.