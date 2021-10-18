رمضان عبدالمعز يحذّر من أمر يحرم العبد من شفاعة النبي

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حذّر الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهرالشريف، من عدم الإيمان بشفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن من ينكرها يحرم منها يوم القيامة.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «ربنا وعد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يرضيه في امته، بالشفاعة العظمى، فالشفاعة حق، وكل الأنبياء سيكونون تحت لواء سيدنا النبي محمد، يوم القيامة، وبهذا ربنا فضل أمة سيدنا محمد عن سائر الأمم وانها اول أمة هتدخل الجنة، وربنا أعطى نبينا نهر كبير اسمه الكوثر تشرب منه امته، ولهذا من ينكر الشفاعة سيحرم منها».