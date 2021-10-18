تخص مطعما شهيرا في الإسكندرية.. تضبط نصف طن دواجن و لحومًا مجهولة المصدر (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة شرق التموينية في الاسكندرية، برئاسة محمد زكريا مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات بنطاق الادارة،أسفرت عن ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة في الإسكندرية.

وقال «زكريا»، أن الحملات تأتى تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على المطاعم واماكن تجهيز الوجبات وأسواق الدواجن واللحوم خاصة في المواسم والأعياد خلال الاحتفال بمولد خير الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية، حيث تم التحفظ على 100 دجاجه مخليه زنة الواحدة 1.5 كجم بإجمالي كميات 150 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و140 دجاجة كاملة بدون أحشاء بإجمالي كميات 210 كجم. مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و130 كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 90 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

واتُخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، للعرض على النيابة.

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)