أخبار عاجلة

كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
بمشاركة 40 فنانة من 20 دولة.. الغردقة تستضيف منتدى المرأة العالمي للفنون -
وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية -
وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية -
محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول -
وزير الري : هذه المحافظات قد تتعرض للغرق بسبب التغيرات المناخية -
أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
«أكساد» : 100 مليار متر مكعب من المياه تفقدها المنطقة العربية بسبب ضعف شبكات الري -
حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ -
الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تخص مطعما شهيرا في الإسكندرية.. تضبط نصف طن دواجن و لحومًا مجهولة المصدر (صور)

Print
تخص مطعما شهيرا في الإسكندرية.. تضبط نصف طن دواجن و لحومًا مجهولة المصدر (صور) تخص مطعما شهيرا في الإسكندرية.. تضبط نصف طن دواجن و لحومًا مجهولة المصدر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة شرق التموينية في الاسكندرية، برئاسة محمد زكريا مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث حملات بنطاق الادارة،أسفرت عن ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة في الإسكندرية.

وقال «زكريا»، أن الحملات تأتى تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على المطاعم واماكن تجهيز الوجبات وأسواق الدواجن واللحوم خاصة في المواسم والأعياد خلال الاحتفال بمولد خير الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية، حيث تم التحفظ على 100 دجاجه مخليه زنة الواحدة 1.5 كجم بإجمالي كميات 150 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و140 دجاجة كاملة بدون أحشاء بإجمالي كميات 210 كجم. مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و130 كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 90 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

واتُخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، للعرض على النيابة.

تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)
تخص مطعم شهير .. "تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دواجن و لحوم مجهولة المصدر (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعادة فحص ومراجعة جميع البطاقات التموينية في المنيا

إعادة فحص ومراجعة جميع البطاقات التموينية في المنيا

التموين: ضبطنا 4 طن "مفروم لحوم ، دواجن" ، بدون مستندات

التموين: ضبطنا 4 طن "مفروم لحوم ، دواجن" ، بدون مستندات

انخفاض أسعار البيض.. 7 آلاف كرتونة من التموين أعادت الانضباط للسوق

انخفاض أسعار البيض.. 7 آلاف كرتونة من التموين أعادت الانضباط للسوق

التموين تعلن أسعار الخضروات واللحوم المخفضة

التموين تعلن أسعار الخضروات واللحوم المخفضة