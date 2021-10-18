محلل سياسي: يجب على السلطة الانتقالية في السودان إيجاد حلول للوضع الراهن

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قال المحلل السياسي السوداني عصام دكين، إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ستقوم بشطف الساحة السياسية السودانية شطفة واحدة سريعة، وذلك من أجل استكمال التحكم التكتيكي والاستراتيجي في السودان، وهذا ما يسموه البعض بساعة السفر السوداني، لافتا إلى أنه سبق قبل وضع هذه الخطة محاولات أميركية كثيرة لحل المشاكل في السودان بطرق أخرى.

تابع "دكين" خلال تصريحات لوسائل إعلام سودانية، أن من ضمن هذه المحاولات قيام المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، بدعوة المسؤولين السودانيين عدة مرات قبل ذلك، لتجنب سياسة حافة الهاوية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين المدنيين والعسكريين في مجلس الحكم الانتقالي بالبلاد، وكانت من ضمن هذه المحاولات قيام فيلتمان الخميس، بإجراء اتصالين هاتفيين برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأشار إلى أن هناك بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أوضح أن فيلتمان شدد على أهمية التزام مجلس الوزراء ومجلس السيادة بنظام العملية الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020، لافتا إلى أن البرهان الذي يعقد الرهان، ونائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي، إلى جانب كل من الترك، والهلال، وميناوي، الذي شارك في أحداث دارفور والآن يبدو أن لديه مشاريع انفصالية.

وأكد المحلل السياسي السوداني، أنه يجب على المسؤولين في الخرطوم بإيجاد حلول للوضع الراهن، لأن خطة الشطف العارم الأميركية، أن حدثت فقد تكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة على الحالة السودانية العامة والخاصة، وذلك بالتوازي مع الوضع الراهن الإقليمي المحيط بالسودان عبر الزمان والمكان.