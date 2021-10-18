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بعد القبض على قيادي في داعش .. الكاظمى: أدمى قلوب العراقيين

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بعد القبض على قيادي في داعش .. الكاظمى: أدمى قلوب العراقيين بعد القبض على قيادي في داعش .. الكاظمى: أدمى قلوب العراقيين

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القبض على غزوان الزوبعي، الملقب بـ «أبوعبيدة بغداد»، المسؤول عن حادثة تفجير في حي الكرادة التجاري في العاصمة بغداد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 قتيل، وذلك بعد 5 سنوات من التفجير، لافتًا إلى أن محاسبة المتورطين بدماء الشعب واجب وطني.

وقال الكاظمي، في بيان، الاثنين، إنه «بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ (أبوعبيدة بغداد) والمسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى».

وأكد الكاظمي أن «محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه»، كما وجه «بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين».

واختتم رئيس الوزراء العراقي بيانه، مؤكدا «ما ضاع حق وراءه مطالب».

المصرى اليوم

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