بث مباشر لمؤتمر آبل للإعلان عن MacBook Pro وأجهزة أخرى جديدة

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خلال دقائق وتحديدا في الساعة السابعة, يبدأ مؤتمر أبل 18 أكتوبر 2021 والذي سيكون شعاره "Unleashed" والذي من المتوقع أن تعلن فيه أبل عن باقي أجهزتها ويعد أبرزها هو جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة والذي ربما يشمل على تقنية Face ID.

ويتوقع في هذا المؤتمر أن تعلن Apple على الاجهزة التالية:

1 - ماك بوك برو M1X

أفادت بلومبرج أن شريحة M1X الجديدة ،ستحتوي على ثمانية نوى عالية الأداء ونوبيتين عاليتي الكفاءة ، وأن يدعم الجهاز ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، مقارنةً بشريحة M1 الحالية التي تقتصر على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويشاع أيضًا أن MacBook Pro الجديد يشير إلى عودة خيارات الاتصال المتعددة: MagSafe للشحن ، و HDMI ، وبطاقة SD. من المتوقع أيضًا أن تتخلى Apple عن Touch Bar المثير للجدل لصالح صف تقليدي من مفاتيح الوظائف.



من المتوقع أيضًا أن تستخدم أجهزة MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة تقنية العرض المصغرة LED الجديدة. استخدمت Apple لأول مرة تقنية mini-LED في جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام. حيث يعتمد mini-LED على الآلاف من LED الصغيرة حقًا في الإضاءة الخلفية ، مما ينتج عنه نسب تباين أعلى وألوان سوداء أعمق ، على غرار OLED ولكن دون التعرض لخطر الاحتراق.

وربما يدعم جهاز MacBook Pro الجديد معدل تحديث يبلغ 120 هرتز للمرة الأولى. ويشاع أن جهاز MacBook Pro الجديد يتميز بتصميم جديد تمامًا مع حواف مسطحة تشبه iPad Pro و iPhone 13 وإضافة المزيد من المنافذ إلى جانب Thunderbolt و USB-C وتحسين جودة العرض.



2 - ماك ميني برو Mac mini Pro

ذكرت بلومبرج أن جهاز Mac mini الجديد سيحتوي على مواصفات مماثلة لـ M1X MacBook Pro مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت ووحدة معالجة مركزية ذات 10 نوى و 16 أو 32 نواة رسومات.

وفي الوقت نفسه ، سيقدم الجهازأيضًا جيلًا جديدًا من التصميم الصناعي. يقال إن جهاز Mac mini الجديد يتميز بهيكل خارجي معاد تصميمه مع مادة عاكسة "تشبه الزجاج الشبكي" في الأعلى في علبة من الألومنيوم.

وقد يحتوي على منافذ إضافية مقارنةً بجهاز Mac mini الحالي الذي يعمل بنظام M1 ، بما في ذلك أربعة Thunderbolt 3 ومنفذين USB-A وإيثرنت و HDMI. قد يستخدم Mac mini أيضًا موصل الطاقة المغناطيسي الذي قدمته Apple لأول مرة

3 - سماعة الاذن AirPods 3

ترددت شائعات عن AirPods 3 منذ أكثر من عام ويتوقع الإعلان عنها بتصميم مشابه لـ AirPods Pro ، مع سيقان أقصر وتصميم أذن أكثر استدارة ، ولكن بدون أطراف أذن قابلة للاستبدال.

ويتوقع أن تستمر أبل في بيع AirPods 2 جنبًا إلى جنب مع AirPods 3 ، مما يمنحك خيارين مختلفين وهو ما يجعل مجموعة AirPods متعددة الاستخدامات من حيث الميزات وعوامل الشكل والتسعير.

- بث مباشر لمؤتمر أبل اليوم Apple Event Unleashed -