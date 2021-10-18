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الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا .. دليل المشاهدة والتشكيل والموعد

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الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا .. دليل المشاهدة والتشكيل والموعد الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا .. دليل المشاهدة والتشكيل والموعد

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تطل علينا الكرة بمواجهة ثقيلة جديدة عبر النافذة القارية وذلك بمواجهة الهلال والنصر في إطار الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2021.

ويعد الديربي السعودي الشهير هو الحدث الأشهر كرويًا على الساحة العربية خلال الفترة الحالية نظرًا لقوة اللقاء قاريًا وطبيعة المنافسة التاريخية بين الفريقين فنيًا وجماهيريًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر غدًا الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك الذي بدأت إدارته في طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي، ونفذت تذاكر المقاعد التي توجد خلف المرمين.

مباراة الهلال ضد النصر

وسيتم نقل مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc7 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي مع وجود فقرات تحليلية مكثفة تضم أبرز نجوم الكرة السعودية والعربية.

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كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية والآسيوية خدمة متابعة أحداث مباراة الهلال والنصر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأبرز المستجدات.

تشكيل النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

سيحاول مدرب النصر الجديد بيدرو إيمانويل استغلال الدافعة المعنوية التي حققها في ظهوره الأول بالفوز على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا قبل أيام بنتيجة 5-1.

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ومن المتوقع أن يعتمد على وليد عبدالله في حراسة المرمى مع وجود رباعي دفاعي يضم على لاجمي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وذلك بعد تأكد غياب الظهير الأيسر محمد قاسم بسبب الإنذارات.

وسيدفع باللاعب عبدالله الخبيري في وسط الميدان رفقة عبدالمجيد الصلهيم وأندرسون تاليسكا بالإضافة إلى ثلاثي المقدمة الهجومية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبدالرازق حمد الله وعبدالفتاح العسيري.

وفي المقابل سيحاول المدرب ليوناردو جارديم، مواصلة عروضه القوية قاريًا وبلوغ المباراة النهائية وتحقيق حلم جماهير الزعيم.

ومن المفترض أن يتواجد عبدالله المعيوف في حراسة مرمى الأزرق وأمامه الرباعي (ناصر الدوسري – على البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

وسيلعب محمد كنو في الارتكاز الدفاعي وأمامه سلمان الفرج وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا إلى جانب ثنائي الهجوم موسى ماريجا وبافيتيمبي جوميز.

حكم مباراة النصر والهلال

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي مهمة إدارة لقاء الهلال والنصر تحكيميًا إلى الدولي الأسترالي كريش بيث مع طاقم من مواطنيه.

ويمتلك كريش خبرات كبيرة في الملاعب الآسيوية وسبق له إدارة مواجهة الهلال والاتحاد في موسم 2019، وكذلك لقاء الزعيم واستقلال طهران بالإضافة إلى عدة مواجهات لفريق النصر في دوري أبطال آسيا والمنافسات القارية بشكل عام.

المصرى اليوم

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