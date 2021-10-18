الكويت تعلن فتح المطار لكل الرحلات ومنح التأشيرات لجميع الدول

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كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الراي» الكويتية أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

وقالت المصادر إن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمراً صحافياً للاعلان عن بعض القرارات الخاص بالانتقال إلى العودة للحياة الطبيعية .