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غارات إثيوبية دامية على عاصمة "تيغراي" .. ومقتل 3 أشخاص

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غارات إثيوبية دامية على عاصمة "تيغراي" .. ومقتل 3 أشخاص غارات إثيوبية دامية على عاصمة "تيغراي" .. ومقتل 3 أشخاص
تنفي الضربات.. ومصادر دبلوماسية وإغاثية تؤكدها

غارات إثيوبية دامية على عاصمة

ذكرت مصادر متطابقة، أن إثيوبيا شنت، اليوم (الاثنين) غارات جوية دامية على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي يشهد حرباً، لكن الحكومة نفت هذه المعلومات ووصفتها بأنها "محض أكاذيب".

وأوضح مصدر طبي أن الضربات الجوية أوقعت ثلاثة قتلى، وأنها تشكل أولى عمليات قصف معروفة لعاصمة تيغراي منذ بدء النزاع في هذه المنطقة قبل حوالى سنة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بين هايلوم كيبيد مسؤول في مستشفى آيدر، أبرز مؤسسة صحية في المدينة، أن الغارات أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى بحسب حصيلة أولية، حيث وصل العديد من الضحايا.

من جهته، قال مسؤول إغاثي فضل عدم الكشف عن اسمه، في رسالة هاتفية قصيرة: "ضربة جوية الآن في ميكيلي"، مشيراً إلى ثلاثة ضربات أكدها مصدر إغاثي آخر ودبلوماسيان ومتحدث باسم المتمردين.

ومنذ حوالي أسبوعين تتحدث مصادر من المتمردين ومن وكالات إنسانية عن مؤشرات إلى هجوم جديد للجيش الفدرالي، ما يشكل مرحلة جديدة في هذا النزاع، الذي أغرق مئات آلاف الأشخاص في المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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