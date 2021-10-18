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هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

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هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم ارتفاع الصوت في الصلاة الجهرية، علماً بأن صوتي لا يسمع بصوت عالٍ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك بين الصلاتين السرية والجهرية، فالصلاة السرية يقصد منها تحريك اللسان بالحروف وأن يسمع الإنسان نفسه، بينما الجهرية ما يسمع فيه الآخرون.

ولفت "عاشور" في إجابته على السائلة: أن جعل المرأة جميع صلواتها صلاة سرية جائز لا شيء فيه وأفضل إن كانت بين الناس وهناك من يسمعها إلا في حالتي إمامتها لسيدات مثلها أو كانت منفردة تصلي في وجود زوجها وأولادها بالمنزل فلا شيء بأن يسمعوا صوتها وهي تصلي.

المصرى اليوم

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