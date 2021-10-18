مجاهد يرد على اتهامات النواب بشأن المخالفات المالية: لا نتهرب من الضرائب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الأثنين، على اتهامات النواب بوجود مخالفات مالية داخل الاتحاد قائلا: «احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذي يؤكد احترام القوانين الدولية، والقانون الذي أقره مجلس النواب هو الذي أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية.

وتدخل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: «أى أموال طالما دخلت خزينة الاتحاد هي من المال العام، حتى لا نغير الحقائق».

ورد «مجاهد»: «طبعا متفق طالما دخلت الأموال الخزنة في مؤسسات ذات نفع عام فأموالها تعد مال عام وتنطبق عليها كل الأمور الرقابية، ولا يوجد أحد بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية طالما موجودة داخل مصر حتى لو هي من الجهات التابعة دوليا».

وتابع أحمد مجاهد: «هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعالي أبدا على أي دعوة».

ورد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: وجهت لك دعوة في دور الانعقاد الاول ولم تحضر ولم يحضر أي شخص من الاتحاد، عمرو الجنانينى تم دعوته وتعالى ولم يحضر لمجلس النواب«، ليرد مجاهد:»أنا برد على الدعوة اللى جاتلى يا أفندم«.

وردا على ما أثير عن منح مكافأة لـ«كيروش» مدرب المنتخب الوطنى، قال مجاهد: «هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة، وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها في اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة، وحتى الآن لم يتقاضى حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة أو نادى في العالم لا تصرف مكافآت، وكيروش سافر بعد المباراة».

وفيما يخص موضوع الضرائب قال رئيس اللجنة الثلاثية: نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدا للضرائب، والشهر الماضى دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التي لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادى الزمالك والنادى المصرى، وهذه مبالغ كبرة جدا، وانا صدرى متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة في هذا الأمر