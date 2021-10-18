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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انفعالًا من نواب اللجنة على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أثناء اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة 27 طلب إحاطة عما اعتبره النواب مخالفات داخل اتحاد الكرة تصل للفساد.

وانفعل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة على «مجاهد» بسبب رد الاخير على مطالب النواب، بضرورة سرعة سداد الضرائب المستحقة للدولة المصرية، وكان رد «مجاهد» قائلا: «الاندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها»، وهنا تدخل رئيس لجنة الشباب، على مجاهد قائلا :«لك كل الاحترام في اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب احد غلق الاندية».

وشهد الاجتماع ايضا انفعال رئيس لجنة الشباب، على رئيس اللجنة الثلاثية حيث اراد احمد مجاهد مقاطعة رئيس اللجنة فعقب الاخير عليه قائلا :«لما يكون في رئيس لجنة بيتحدث لابد ان تسمع منه المعلومة للنهاية».

ووجه عدد من النواب انتقادات لاتحاد الكرة بسبب المبلغ الذي يتقاضاه المدير الفني للاتحاد فينجادا، حيث اشار احد النواب أن فينجادا يحصل على 65 الف يورو شهريا ،

وهو ما تم نفيه من احمد مجاهد قائلا: «فينجادا يتقاضي 25 ألف يورو» فعقب احد النواب متهكما :«25 الف يورو فقط».

من جانبه قال رئيس لجنة الشباب، أنه لايري فرقًا يين فينجادا والدكتور محمود سعد المدير الفني السايق للاتحاد سوي المبلغ المالي المرتفع، متسائلا هل هناك خطة واستراتيجية يضعها فينجادا«.

من جانبه قال المهندس احمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، إن جميع الاتحادات الكبيرة تتعاقد مع مديرين فنيين، ونحن اتحاد عريق سنحتفل خلال ايام بمرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد، كما ان التعاقد مع مدير فني هي رؤية فنية، حيث تعاقدنا مع دكتور في مجال كرة القدم وحدث لدينا طفرة كبيرة في معظم الالعاب .

واضاف مجاهد سنسلم المجلس المنتخب طبقا الاجراءات السليمة، اتحاد متكامل بخطة عمل متكاملة .