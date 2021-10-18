أخبار عاجلة

كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري -
بمشاركة 40 فنانة من 20 دولة.. الغردقة تستضيف منتدى المرأة العالمي للفنون -
وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية -
وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية -
محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول -
وزير الري : هذه المحافظات قد تتعرض للغرق بسبب التغيرات المناخية -
أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
«أكساد» : 100 مليار متر مكعب من المياه تفقدها المنطقة العربية بسبب ضعف شبكات الري -
حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ -
الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة

Print
المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة
لاحقته خارج البلاد.. ويلقب بـ"أبو عبيدة بغداد"

المخابرات العراقية تقبض على

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الاثنين) اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي.

وقال "الكاظمي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـأبو عبيدة بغداد، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف: "إن محاسبة المتورّطين في سفك دماء العراقيين واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلّد ضحايا تفجير الكرادة كجزءٍ من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، ما ضاع حق وراءه مطالب".

ونفذ تنظيم "داعش" الإرهابي تفجيراً دموياً في 3 يوليو 2016 راح ضحيته 324 عراقياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الثبيتي يفتتح ملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري

الثبيتي يفتتح ملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري

"الإحصاء": 26.8% نسبة ارتفاع الصادرات غير البترولية في أغسطس الماضي

"الإحصاء": 26.8% نسبة ارتفاع الصادرات غير البترولية في أغسطس الماضي

ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

مصرع أب وابنه بعد تعرضهما لحادث دهس بالباحة

مصرع أب وابنه بعد تعرضهما لحادث دهس بالباحة