محافظ الإسماعيلية يفتتح عددا من المدارس احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، صباح الإثنين، عددا من المدارس الجديدة في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وقام المحافظ بافتتاح مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية بنطاق حي ثالث، وخلال الافتتاح استمع إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المدرسة، حيث تقام على مساحة ٤٤٢٥ مترا مربعا، خصص منها مساحة ٥٩٦ مترا للمباني، وتتكون من ٢٨ فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت ١١م ليون جنيه، واستغرقت مدة الإنشاء ١١ شهرا، وتتكون من مراحل رياض الأطفال، والابتدائية ،والإعدادية، وتضم العديد من القاعات الدراسية، ومعملين للعلوم، ومكتبتين، ومطعم مجهز، ودورات مياه مخصص منها واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقاعة للأنشطة الرياضية، والجيم، وفصل مخصص لذوي الإعاقات الحركية.

كما افتتح المحافظ مدرسة ارض المشتل الثانوية بنات، التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت ٦ ملايين جنيه، على مساحة ٢٨١٢ مترا مربعا، خصص منها للمباني مساحة ٣١٣ مترا، وتضم المدرسة ٩ فصول، و١٦ دورة مياه، ومعامل للعلوم، ومكتبة، وقاعات للأنشطة، واستغرق العمل بالمدرسة مدة ١١ شهر، وتخدم المدرسة أبناء المناطق المحيطة بنطاق حي ثان الإسماعيلية، وقرية الحجاز «الكيلو ٢» الذين كانوا يتكبدون عناء الذهاب والعودة لمدارس تبعد عن مسكنهم لمسافات طويلة.

وحرص المحافظ على الاستماع لطالبات المدرسة ومعرفة احتياجاتهم، حيث طالبن بتركيب السبورة الذكية واستكمال شبكة الإنترنت لتسهيل العملية التعليمية، ووجه بالانتهاء من تركيب السبورة الذكية خلال الأسبوع القادم مؤكدا متابعته الشخصية لهذا المطلب.

ثم توجه المحافظ إلى مجمع المدارس بالمجمع التعليمي لافتتاح التوسعات به، حيث افتتح المدرسة الإعدادية بنات بالمجمع التعليمي، والتي أقيمت على مساحة ١١٣٥٥ مترا مربعا، خصص منها مساحة ٣٧٤ مترا للمباني، وتتكون من ١٥ فصلا، و١١ دورة مياه، ومعامل للعلوم، ومكتبة، وقاعات للأنشطة. وبتكلفة اجمالية بلغت حوالى ٥ملايين جنيه، واستغرق العمل بها ١٠ شهور.

وأشار المحافظ إلى سعادته بتلك الافتتاحات والتي تخص سير العملية التعليمية، مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الكثافات في الفصول، وخدمة مجتمعات عمرانية متعددة لإستيعاب الكثافة السكانية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بعودة الطلاب والمعلمين للمدارس وانتظام العملية التعليمية مره أخرى، موكدا تفاؤله لما شاهده من الأجيال الحالية وامله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وشدد محافظ الإسماعيلية خلال جولته بالمدارس الثلاث، على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمدارس، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وإنتظام العملية التعليمية.