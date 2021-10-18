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الناتو: أخذنا علما بتصريحات لافروف حول تعليق عمل البعثة الروسية لدينا

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الناتو: أخذنا علما بتصريحات لافروف حول تعليق عمل البعثة الروسية لدينا الناتو: أخذنا علما بتصريحات لافروف حول تعليق عمل البعثة الروسية لدينا

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قال حلف شمال الأطلسي «الناتو» إنه أخذ علما بتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أعلن اليوم عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى الحلف اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وقال متحدث باسم الناتو: «لقد أحطنا علما بتصريحات الوزير لافروف لوسائل الإعلام، لكننا لم نتلق أي معلومات رسمية بشأن هذا الموضوع».

وأعلن لافروف في وقت سابق، اليوم الإثنين، أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى «الناتو» تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وكان الناتو أكد سابقا أنه سحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس وقلص عدد الاعتمادات إلى 10.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ إن الناتو يبقى منفتحا على «حوار جوهري» مع وسيواصل دعوتها إلى لقاء ضمن إطار مجلس روسيا- الناتو.

المصرى اليوم

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