اختتام الجائزة الكبرى لـ«رياضات الشارع».. منافسة ولياقة ومتعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت» فعاليات بطولة «الجائزة الكبرى» بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من كافة المحافظات، فى إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

وتضمنت البطولة 3 فئات للمنافسة، الأولى بطولة الـ«Power»، وبطولة الـ«Strength»، وبطولة الـ«Free Style» بمشاركة 20 فريقا.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

وفى بطولة «الباور»، حقق اللاعب ياسر محمد المركز الأول، واللاعب يحيى أحمد المركز الثانى، واللاعب شريف عوض المركز الثالث.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

وفى بطولة «القوة» رجال، فئة الوزن الخفيف، حقق اللاعب محمود مرسال المركز الأول، واللاعب أحمد ذكى المركز الثانى، واللاعب أحمد طارق المركز الثالث. وفى فئة الوزن المتوسط رجال، حقق اللاعب شريف عوض المركز الأول، واللاعب ياسر أبوطبيخ المركز الثانى، واللاعب محمد عاطف محمود المركز الثالث.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

وفى فئة الوزن الثقيل رجال، حقق اللاعب يحيى أحمد إبراهيم المركز الأول، واللاعب محمد العربى السيد المركز الثانى، واللاعب أمير مصطفى أمين المركز الثالث. أما فى بطولة القوة سيدات، وحققت اللاعبة مايا فايق المركز الأول، واللاعبة مريك أسامة السمانى المركز الثانى، واللاعبة مريم نورالدين المركز الثالث.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

ويهدف الاتحاد فى إطار دوره المجتمعى لضمان حق الجميع فى الانتفاع بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية، من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة «فى البيت والشارع والنادى»، لما هو معروف بما تتركه تلك الرياضات المختلفة من متعة وفائدة، وعلى هذا الأساس كان للرياضة، خاصة «رياضة الشارع»، أهمية كبرى من حيث التأثير على الثقافة العامة للمجتمع، وتوعية الشباب المصرى بأهمية ممارسة الرياضة.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»

ويعتمد اللاعبون على إبراز مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن فى تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية كبيرة.