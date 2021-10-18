رئيس حقوق إنسان الأرمن: نوثق بالأدلة إضرام أذربيجان النار فى بعض قرى كاراباخ

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أدان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، ما اسماه جرائم أذربيجان بحق مواطني ناجورنو كاراباخ، من خلال إضرام النار في ممتلكات سكان القرى، ما اعتبره انتهاك لحقوق الإنسان الدولي.

وأضاف المعنى بحقوق الإنسان في أرمينيا، أنه تم توثيق كافة الانتهاكات وسيقدم نسخة إلى الجمعية البرلمانية في أوروبا والمؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن القوات الأذربيجانية قامت بارتكاب أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين في الكثير من القرى.

وأكد أن قوات الدفاع المدني وصلوا في الوقت المناسب لبعض القرى، التي اضرمت القوات الأذربيجانية، النار فيها، خاصة في يراسخ التابعة لمنطقة أرارات.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.