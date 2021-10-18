«التونسي للشغل» يرفض أي تدخل أجنبي في شئون البلاد

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انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لتونس، مشيرًا إلى أنها تعاظمت وأصبحت تبتز بلادنا نتيجة تحريض معارضين.

وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، بيانا جاء فيه، إن «محاولات التدخل في الشؤون التونسية تعددت»عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر المقبل«.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتم عبر «شركات اللوبيينج» وتحريض بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو الماضي«.

والجمعة، أعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي.

وكان المرزوقي عبر في تصريحات عبر قناة فرنسية، خلال الأيام الماضية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر المقبل.