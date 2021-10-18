سيارة بورش 718 الكهربائية الجديدة.. أكثر من 1000 حصان

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لا تزال بورش 911 جوهر تشكيلة شركات صناعة السيارات، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن طراز 718 الأقل تكلفة هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها القيادة في سيارة بورش الرياضية الجديدة.

لكن Boxster و Cayman من المقرر أن يخضعوا لتحول جذري في المستقبل القريب، ففي أوائل سبتمبر، كشفت بورش النقاب عن مفهوم “المهمة R"، وهو متسابق مدمج يعتمد على الطاقة الكهربائية وحدها.

اقترحت بورش أن “المهمة R" كانت أكثر من مجرد مفهوم عشوائي، وذهب صانع السيارات إلى تطويرها كما لو كانت أي نموذج إنتاج آخر.

وأشار car buzz، إلى الشكل الذي قد تبدو عليه سيارة 718 الكهربائية بالكامل، والمهمة R المذهلة تشكل نقطة انطلاق رائعة.

وأوضحت أنها النسب المضغوطة تتوافق مع 718، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأقل من تايكان الكهربائية، واستنادًا إلى المهمة R، ستكون السيارة 718 القادمة سريعة جداً.

بالإضافة إلى أكثر من 1000 حصان من محركات كهربائية مزدوجة وستصل إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.

أما ما يمثل تحديًا هو التأكد من أن 718 الرياضية، تعمل أيضًا مع مجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل وحزمة بطارية ثقيلة، فيما اجتازت بورش تغييرات أساسية في مجموعة نقل الحركة من قبل.

كما تشير التقارير إلى أن الطراز الكهربائي 718 سيستفيد من تصميم بطارية خاص يُعرف باسم "e-core". ستسمح منصة EV المخصصة بمركز ثقل منخفض يحاكي التصميم النموذجي للمحرك الأوسط.

بينما لن نتجاوز بورش لغرس مستوى عالٍ من الديناميكية في سيارتها الرياضية المدمجة، سواء كانت تحتوي على محرك أم لا.